Au fil du patrimoine Randonnée Cluses Haute-Savoie

Au fil du patrimoine Randonnée

Au fil du patrimoine Randonnée 21 Grande Rue 74300 Cluses Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

15 panneaux sont présents au cœur de la ville pour (re)découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de Cluses.

+33 4 50 96 69 69

English : Along the heritage Hiking

Follow the 15 signs in the city of Cluses to discover its history and heritage.

Deutsch :

15 Tafeln befinden sich im Herzen der Stadt, um die Geschichte und das Erbe der Stadt Cluses (wieder) zu entdecken.

Italiano :

nel cuore della città si trovano 15 pannelli per (ri)scoprire la storia e il patrimonio di Cluses.

Español :

hay 15 paneles en el corazón de la ciudad para (re)descubrir la historia y el patrimonio de Cluses.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme