Au fil du patrimoine Randonnée Cluses Haute-Savoie

15 panneaux sont présents au cœur de la ville pour (re)découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville de Cluses.
English : Along the heritage Hiking
Follow the 15 signs in the city of Cluses to discover its history and heritage.
Deutsch :
15 Tafeln befinden sich im Herzen der Stadt, um die Geschichte und das Erbe der Stadt Cluses (wieder) zu entdecken.
Italiano :
nel cuore della città si trovano 15 pannelli per (ri)scoprire la storia e il patrimonio di Cluses.
Español :
hay 15 paneles en el corazón de la ciudad para (re)descubrir la historia y el patrimonio de Cluses.
