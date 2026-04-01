Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Les Allos Théâtre de Cluses Cluses mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Les Allos Théâtre de Cluses

Adresse : 14 Place des Allobroges

Ville : 74300 Cluses

Département : Haute-Savoie

Début : 2026-04-29T18:15:00

Fin : 2026-04-29T23:00:00

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 35 35 35

Cluses

Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 18:15:00
fin : 2026-04-29 23:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Sortie Hors les murs départ à 18h15 de Cluses direction Malraux scène nationale de Chambéry pour voir la pièce-choc du dramaturge allemand Bertolt Brecht
À partir de 14 ans.
  .

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  adminallobroges@cluses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Hors les Murs Great fear and misery of the Third Reich

Hors les murs outing: depart Cluses at 5 p.m. for Malraux scène nationale in Chambéry to see the shock play by German playwright Bertolt Brecht.

L’événement Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Cluses a été mis à jour le 2025-07-08 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

À voir aussi à Cluses (Haute-Savoie)