Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Les Allos Théâtre de Cluses Cluses mercredi 29 avril 2026.
Cluses
Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 18:15:00
fin : 2026-04-29 23:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Sortie Hors les murs départ à 18h15 de Cluses direction Malraux scène nationale de Chambéry pour voir la pièce-choc du dramaturge allemand Bertolt Brecht
À partir de 14 ans.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Sortie Hors les Murs Great fear and misery of the Third Reich
Hors les murs outing: depart Cluses at 5 p.m. for Malraux scène nationale in Chambéry to see the shock play by German playwright Bertolt Brecht.
L’événement Sortie Hors les Murs Grand peur et misère du III Reich Cluses a été mis à jour le 2025-07-08 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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