Nuit des musées 2026 au Musée de Montluel, Musée d’Histoire Locale de Montluel, Montluel

Nuit des musées 2026 au Musée de Montluel Samedi 23 mai, 19h30 Musée d’Histoire Locale de Montluel Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit des musées

Animation Contes au Musée d’Histoire Locale de Montluel

> Dans la cour du musée

>> Lecture de contes locaux par une conteuse

Sous un éclairage d’étoiles

> Dans les 3 niveaux du musée

>> Muni de votre carte d’indices, partez explorer le musée à la recherche d’objets cachés

>> Puis retrouvez le titre du conte contenant ces objets

La conteuse est Simone (conteuse des Contes en Cotière de Montluel) et il y aura plusieurs cartes d’indices avec chacune des objets différents à trouver.

Musée d’Histoire Locale de Montluel 4 rue du Marché 01120 Montluel Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoinedemontluel.wixsite.com/histoireetpatrimoine »}]

Animation Contes au Musée d’Histoire Locale de Montluel nuit des musées contes

CHPM