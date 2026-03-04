Nuit des musées 2026 ENCHAINES Museum d’Histoire Naturelle Autun
samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées 2026 ENCHAINES
Museum d'Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
17:00:00
19:00:00
2026-05-23
Les élèves de la classe CHAAP du collège La Chataigneraie présentent leur travail sur le thème Enchainés , une manière de redécouvrir des œuvres et spécimens du muséum.
3 séances à 17h, 17h30 et 18h. .
Museum d'Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Nuit des musées 2026 ENCHAINES
