Nuit des musées 2026 ENCHAINES Museum d'Histoire Naturelle Autun samedi 23 mai 2026.

Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

17:00:00
19:00:00

2026-05-23

Les élèves de la classe CHAAP du collège La Chataigneraie présentent leur travail sur le thème Enchainés , une manière de redécouvrir des œuvres et spécimens du muséum.
3 séances à 17h, 17h30 et 18h.   .

Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15  museum@autun.com

