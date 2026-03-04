Nuit des musées 2026 ENCHAINES Museum d’Histoire Naturelle Autun

Nuit des musées 2026 ENCHAINES

Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

2026-05-23

Les élèves de la classe CHAAP du collège La Chataigneraie présentent leur travail sur le thème Enchainés , une manière de redécouvrir des œuvres et spécimens du muséum.

3 séances à 17h, 17h30 et 18h. .

Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

