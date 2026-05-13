Nuit des musées à Calvisson, Calvisson, Calvisson

Nuit des musées à Calvisson Samedi 23 mai, 18h00 Calvisson Gard

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Et si vous découvriez le boutis autrement à l’occasion de la Nuit des musées ? Calvisson vous propose une soirée autour du savoir-faire textile.

Chaque année, la Nuit des musées invite petits et grands à vivre les musées autrement : en soirée, dans une ambiance conviviale, avec des animations originales.

À Calvisson, cette édition met à l’honneur le boutis, un savoir-faire textile unique, à découvrir ou redécouvrir à la Maison du Boutis. Ce lieu emblématique ouvre ses portes pour une immersion dans l’univers de cette technique délicate, entre tradition et création.

Au fil de l’après-midi et de la soirée, un parcours accessible à tous vous est proposé, mêlant découverte du patrimoine, créations contemporaines et touches numériques.

Une belle occasion de (re)découvrir ce patrimoine local autrement… et de passer un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Un parcours autour du textile et des savoir-faire

Exposition et conférence

« Art et technique du textile »

Avec Hélène Bret et Marjory Salles, artistes textiles

Ce temps propose un éclairage sur les pratiques textiles contemporaines. À travers leurs interventions, les artistes abordent les liens entre technique, création et transmission.

Calvisson place des Halles 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 04 66 37 10 23 https://www.calvisson.com https://www.facebook.com/mairiecalvisson/?locale=fr_FR Médiathèque communale Gratuit. Petit parking pour personne à mobilité réduite

Et si vous découvriez le boutis autrement à l’occasion de la Nuit des musées ? Calvisson vous propose une soirée autour du savoir-faire textile.

©ville de calvisson