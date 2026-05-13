Visite des collections de Boutis et de piqués marseillais, Maison du boutis, Calvisson

Visite des collections de Boutis et de piqués marseillais Samedi 23 mai, 14h30, 20h00 Maison du boutis Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visites libres ou commentées de la collection de boutis et de piqués marseillais. Démonstration ou explication techniques de broderie au boutis et de piqués marseillais

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Maison du boutis 9 place du Général de Gaulle 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 04 66 01 63 75 https://la-maison-du-boutis.fr https://www.facebook.com/LaMaisonduBoutisMusee;https://www.culture.gouv.fr/thematiques/patrimoine-culturel-immateriel/vivre-le-patrimoine-culturel-immateriel/vivez-le-patrimoine-culturel-immateriel-programmation#/search?query=Calvisson@46.9643240 La Maison du Boutis, musée créé en l’an 2000, fait revivre le boutis à travers sa collection de pièces exceptionnelles, sorties des armoires de nos aïeules.

Elle possède également une vaste collection de couvertures piquées (matelassées) dans des étoffes d’époque.

C’est le seul musée entièrement consacré au patrimoine textile régional. Les visites sont libres ou guidées. Des démonstrations sont proposées. Centre ville. A 60 mètres du parking du 8 mai. Pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Visites libres ou commentées de la collection de boutis et de piqués marseillais. Démonstration ou explication des différentes techniques de broderie.

© les cordelles du boutis