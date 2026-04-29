NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là la chapelle de la Grave vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme visites et jeux !

Pour cette soirée inédite, profitez d’une chasse au trésor pour les enfants, découvrez l’histoire du monument à travers la Cabane de la peste .

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, the La Grave chapel opens its doors to you free of charge! On the program: tours and games!

L’événement NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE