NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse
NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE
CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ce soir-là la chapelle de la Grave vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme visites et jeux !
Pour cette soirée inédite, profitez d’une chasse au trésor pour les enfants, découvrez l’histoire du monument à travers la Cabane de la peste .
Belle soirée à Toulouse !
Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .
CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
That evening, the La Grave chapel opens its doors to you free of charge! On the program: tours and games!
L’événement NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- La chance sourit à madame Nikuko / Présentation de Eiry Chikuda, Le Cratère, Toulouse 29 avril 2026
- Films d’animation japonais, Le Cratère, Toulouse 29 avril 2026
- Mon Espace Santé, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 29 avril 2026
- Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse 29 avril 2026
- Découverte de l’IA pour les 12-18 ans, Médiathèque des Izards, Toulouse 29 avril 2026