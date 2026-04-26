NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DES CARMELITES CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DES CARMELITES

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, la chapelle des Carmélites vous ouvre gratuitement ses portes !

Au programme la découverte d’un nouveau parcours d’interprétation

Un endroit méconnu et pourtant cette chapelle est une véritable pépite. Levez les yeux pour admirer ses magnifiques plafonds inspirés de la chapelle Sixtine et peints à la fin du XVIIe siècle par Jean-Pierre Rivals, peintre le plus productif de la période. Un travail complété par son successeur Jean-Baptiste Despax.

Faites une halte, profitez des visites flash à partir de 21h ou des quizz pour les familles.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, the Chapelle des Carmélites opens its doors to you free of charge!

On the program: discovery of a new interpretation trail

L’événement NUIT DES MUSÉES A LA CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE