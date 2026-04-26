NUIT DES MUSÉES A L’ENVOL DES PIONNIERS ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES A L’ENVOL DES PIONNIERS

ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là l’Envol des Pionniers vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme une soirée sous le signe des années folles.

Le temps d’une soirée, cap sur les années folles ! Plongez dans une ambiance électrisante où swing, paillettes et bonne humeur font vibrer chaque recoin du musée.

Toutes les heures, laissez-vous tenter par une initiation au charleston avec l’association Moogly Dances. Débutant ou déjà survolté, impossible de résister au rythme effréné de cette danse mythique. Et pour prolonger la magie, laissez-vous embarquer par le spectacle swing des Mademoiselles un cocktail rétro de chant et de danse qui sent bon les années 20.

Direction la salle des Pionniers d’un côté, des jeux en bois pour des moments simples et conviviaux en famille. De l’autre, une atmosphère feutrée autour des tables de roulette et de blackjack, pour une touche chic et audacieuse réservée aux adultes.

Ne manquez pas l’exposition temporaire exceptionnelle dédiée à Air France plus de 170 objets pour explorer 90 ans d’élégance et d’innovation à la française. De 1933 à aujourd’hui, plongez dans l’histoire fascinante de la compagnie et son lien unique avec Toulouse, grande capitale de l’aéronautique.

Bon à savoir

– Pour être en parfaite harmonie avec l’ambiance de la soirée, venez costumés dans le style des années 20 à 50 !

– Sur inscription à partir du 5 mai 2026

– Dernière entrée possible à 23h30

– Pas de restauration sur place

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet de l’Envol des Pionniers. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24

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English :

That evening, l’Envol des Pionniers opens its doors to you free of charge! On the program: an evening under the sign of the Roaring Twenties.

L’événement NUIT DES MUSÉES A L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE