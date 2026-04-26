NUIT DES MUSÉES A PAUL DUPUY MUSEE PAUL DUPUY Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES A PAUL DUPUY

MUSEE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le musée des Arts Précieux Paul Dupuy vous ouvre gratuitement ses portes !

Au programme nuit irréelle !

Le temps d’une soirée, le peuple étrange des Iréels vous invite à cheminer dans les collections du musée. Ces guides doux et poétiques réveillent vos sensations endormies et vous offrent un moment suspendu entre imaginaire et questionnement. Venez vivre ce moment irréel !

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet de Paul Dupuy. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MUSEE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, the Musée des Arts Précieux Paul Dupuy opens its doors free of charge!

On the program: an unreal night!

L’événement NUIT DES MUSÉES A PAUL DUPUY Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE