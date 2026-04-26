NUIT DES MUSÉES A SAINT RAYMOND MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES A SAINT RAYMOND

MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1Ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le musée Saint-Raymond vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme une nuit pleine de force !

Le musée vous invite à cet événement tout particulier où les lieux seront habités, investis et habillés. Un voyage tout à la fois dans le temps et l’espace, avec des étoiles plein les yeux…

Le temps de la paix a commencé pour la Gaule. Avec la destruction de l’alliance rebelle, l’armée impériale contrôle les frontières et refoule les Barbares hors des limites de la civilisation. Après avoir échappé à la redoutable Legio VIII Augusta, Lucius Caelo Ambulat mène la résistante gallo-romaine, et a établi une nouvelle base pas si secrète que ça à Tolosa, aux confins de la bordure extérieure de la Narbonnaise. Octavus, devenu le seigneur Sith Darth Augustus, hanté par l’idée de former un empire millénaire, lance une vaste campagne de romanisation auprès des populations de la Gaule.

L’association L’Enclave du Dernier Ordre proposera des démonstrations de combats au sabre laser (combats sportifs, combats chorégraphiés improvisés, initiation du public). Les cosplayers de Hobos Cosplay seront présents toute la soirée. Une belle occasion de vous faire prendre en photo par Nicolas Pebayle en leur compagnie.

Un événement pour tous les padawans imaginé par l’équipe d’Ewoks du musée et le Gungan Albin Warette, et réalisé par la Compagnie Millimétrée Collectif Culture en mouvements.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet du musée Saint-Raymond. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1Ter Place Saint-Sernin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 31 44 contact.saintraymond@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, the Musée Saint-Raymond opens its doors to you free of charge! On the program: a night full of power!

L’événement NUIT DES MUSÉES A SAINT RAYMOND Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE