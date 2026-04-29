NUIT DES MUSÉES AU CASTELET LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU CASTELET

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là le Castelet vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme exposition et visites flash !

Venez découvrir l’exposition Le ciel nous vengera . L’artiste Nicolas Daubanes (1983) développe depuis plus de quinze ans une œuvre centrée sur l’univers carcéral dessins, installations, vidéos nourrie par des résidences immersives en maisons d’arrêt. Son projet d’exposition au Castelet prolonge sa résidence à la Villa Médicis, en mêlant références historiques, comme les prisons imaginaires de Piranèse, et créations contemporaines.

Cette exposition pluridisciplinaires entre art contemporain et patrimoine toulousain invite à une réflexion sensible sur l’invisibilité de nos prisons et sur les formes que peut prendre l’enfermement aujourd’hui.

Des visites flash sont proposées toutes la soirée pour découvrir l’exposition mais aussi pour découvrir ce monument singulier à Toulouse.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, Le Castelet opens its doors to you free of charge! On the program: exhibition and flash visits!

L’événement NUIT DES MUSÉES AU CASTELET Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE