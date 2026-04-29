NUIT DES MUSÉES AU CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 56 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le centre culturel Saint-Cyprien vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme musique et exposition !

– De 18h à 21h , l’exposition SILLONS d’Adrien de Montbron vous accueille avec un parcours commenté par l’artiste lui-même.

– De 21h à 22h30 découvrez la carte blanche du groupe Doggy. Cette expérience musicale Indie Pop s’inspire de voyages, de rencontres et d’amitié.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN 56 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 27 77

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English :

That evening, the Saint-Cyprien cultural center opens its doors to you free of charge! On the program: music and exhibitions!

L’événement NUIT DES MUSÉES AU CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE