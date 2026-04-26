NUIT DES MUSÉES AU CHATEAU D’EAU CHATEAU D’EAU Toulouse
NUIT DES MUSÉES AU CHATEAU D’EAU CHATEAU D’EAU Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
NUIT DES MUSÉES AU CHATEAU D’EAU
CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ce soir-là, le château d’eau vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme une exposition !
Entre projections et concerts, venez découvrir les expositions du château sous un oeil nouveau. Entre visionnage du film Trois mers et quatre terres de Damien Daufresne et Stéphane Charpentier, profitez d’un Dj set.
Belle soirée à Toulouse !
Retrouvez le détail du programme sur le site internet du château d’eau. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .
CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr
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English :
That evening, the water tower opens its doors free of charge! On the program: an exhibition!
L’événement NUIT DES MUSÉES AU CHATEAU D’EAU Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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