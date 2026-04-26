NUIT DES MUSÉES AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE

MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là le Monument à la Gloire de la Résistance vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme un parcours sensoriel !

Lors de cette soirée, découvrez ce lieu méconnu de Toulouse et suivez une visite flash ! Dédié aux Résistants de la Seconde Guerre mondiale, le Monument à la Gloire de la Résistance est une œuvre totale où architecture, sculpture, son et images se lient pour créer un cheminement sensoriel. Un parcours qui réalisé en sous-terrain et qui vise à représenter les actions dissimulées de la Résistance.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Monuments de Toulouse. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr

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English :

That evening, the Monument à la Gloire de la Résistance opens its doors free of charge! On the program: a sensory tour!

L’événement NUIT DES MUSÉES AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE