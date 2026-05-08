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Nuit des musées au Musée de Basse Navarre Espace Bideak Saint-Palais

Nuit des musées au Musée de Basse Navarre Espace Bideak Saint-Palais

Nuit des musées au Musée de Basse Navarre Espace Bideak Saint-Palais samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Bideak

Adresse : 55 Avenue de Gibraltar

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Nuit des musées au Musée de Basse Navarre

Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le public pourra profiter d’une visite libre du musée de Basse-Navarre et des chemins de Compostelle tout au long de la soirée, pour découvrir ou redécouvrir ses collections à son rythme. Deux visites guidées seront également proposées à 18h00 et à 19h00 (inscription auprès de l’Espace Culturel Bideak), offrant un éclairage privilégié sur les œuvres et les thématiques du musée. À 20h30, la soirée se poursuivra avec un concert du duo Oct’Opus, qui proposera un voyage musical mêlant violon, contrebasse et poésie.   .

Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80  contact@chemins-bideak.com

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English : Nuit des musées au Musée de Basse Navarre

L’événement Nuit des musées au Musée de Basse Navarre Saint-Palais a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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