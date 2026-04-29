NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DES AUGUSTINS

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là le musée des Augustins vous ouvre ses portes gratuitement ! Au programme de l’art sous toutes ses formes !

Sur le parvis, dans le cloître ou dans les salles d’exposition du musée, venez profiter d’une soirée pleine d’arts vivants, visuels et mélangés.

En passant par la musique au cirque, le musée vous ouvre ses portes avec plein d’animations pour les amis, les familles, les fans d’arts et bien plus encore. Des acrobates feront vivre l’escalier monumental, des ateliers créatifs sont à votre disposition, des étudiants d’art sont présents échanger toute la nuit.

Petite restauration disponible sur place.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet du musée des Augustins. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MUSÉE DES AUGUSTINS 21 Rue de Metz Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 21 82 augustins@mairie-toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

That evening, the Musée des Augustins opens its doors free of charge! On the program: art in all its forms!

L’événement NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE