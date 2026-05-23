Nuit des musées au Musée du Bailliage Rouffach
Nuit des musées au Musée du Bailliage Rouffach samedi 23 mai 2026.
Rouffach
Nuit des musées au Musée du Bailliage
6bis place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir les richesses artistiques et archéologiques de l’ancienne capitale du Haut-Mundat et de son Bailliage. Au rez-de-chaussée de l’ancien Hôtel de Ville aura lieu une présentation de la modélisation de Rouffach dans le célèbre jeu vidéo Minecraft.
À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée du Bailliage de Rouffach ouvrira ses portes. Venez découvrir les richesses artistiques et archéologiques de l’ancienne capitale du Haut-Mundat et de son Bailliage. Au rez-de-chaussée de l’ancienne Halle aux Blés aura lieu une présentation de la modélisation de Rouffach dans le célèbre jeu vidéo Minecraft. .
6bis place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00 accueil@ville-rouffach.fr
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English :
Come and discover the artistic and archaeological treasures of the former capital of the High Mundat and its Bailliage. On the first floor of the former Hôtel de Ville, there will be a presentation of Rouffach modelled in the famous Minecraft video game.
L’événement Nuit des musées au Musée du Bailliage Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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