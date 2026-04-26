NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU COMPAGNONNAGE MUSEE DU COMPAGNONNAGE Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU COMPAGNONNAGE

MUSEE DU COMPAGNONNAGE 12 Rue Tripière Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le musée des Compagnons vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme Une nuit pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France .

Visitez le musée du Compagnonnage, situé dans l’ancienne maison des Compagnons charpentiers. Emerveillez-vous devant les maquettes réalisées en bois, acier, zinc, pierre et bien d’autres matières, et comprenez tout le sens de ces ouvrages qualifiés de preuves par l’épreuve . A travers vos déambulations, vous découvrez avec un regard nouveau les métiers de la Charpente, Couverture-Zinguerie, Maçonnerie, Menuiserie, Plomberie, Métallerie-Serrurerie, Plâtrerie et Boulangerie-Pâtisserie.

Des itinérants qui font le Tour de France sont présents pour répondre à toutes vos questions sur le Compagnonnage et les maquettes.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet du musée des Compagnons. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MUSEE DU COMPAGNONNAGE 12 Rue Tripière Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 47 41 77

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English :

That evening, the Musée des Compagnons opens its doors to you free of charge! On the program: A night to discover the masterpieces of the Compagnons du Tour de France.

L’événement NUIT DES MUSÉES AU MUSÉE DU COMPAGNONNAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE