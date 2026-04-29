NUIT DES MUSEES AU MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Hôtel Dumay Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSEES AU MUSEE DU VIEUX TOULOUSE

Hôtel Dumay 7 Rue du May Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le musée du Vieux Toulouse vous ouvre gratuitement ses portes !

Au programme un hymne et un concert de musique !

Chantons la Toulousaine !

De 18h30 à 20h

C’est devenu une tradition, à l’occasion de la Nuit des musées le musée du Vieux-Toulouse vous propose de découvrir La Toulousaine, cet hymne à la Ville rose, écrit au milieu du XIXe siècle, auquel Claude Nougaro emprunta quelques paroles pour sa propre chanson consacrée à Toulouse. Après une brève présentation historique, La Toulousaine est cette année interprétée par la chorale La Lauzeta (L’Alouette), chœur d’enfants énergique au répertoire très varié.

De 21h à 23h

Changement d’ambiance avec le quatuor Swing23 qui fait résonner la cour du musée aux notes de Django Reinhardt et des standards du jazz pour une fin soirée cool et festive !

Belle soirée à Toulouse !

Pour connaître la programmation détaillée de la Nuit Européenne des Musées, vous pouvez consulter le site internet nuitdesmusees.culture.gouv.fr .

Hôtel Dumay 7 Rue du May Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 11 50 toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr

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English :

That evening, the Musée du Vieux Toulouse opens its doors free of charge!

On the program: a hymn and a musical concert!

L’événement NUIT DES MUSEES AU MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE