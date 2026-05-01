Nuit des musées au Musée HOA de Blasimon Rue Mercadier Blasimon

Blasimon

Nuit des musées au Musée HOA de Blasimon

Rue Mercadier Musée HOA Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Entre 1958 et 1992, l’abbé Hoarau fouille inlassablement tous les recoins de sa paroisse en entrainant avec lui des archéologues en herbe. Il rassemble lithiques, tessons, ossements, cailloux… qu’il étiquette patiemment et expose dans le premier musée qu’il ouvre en 1967 au-dessus de la Mairie de Blasimon. Cette collection sert de base à une découverte originale de l’Entre-deux-Mers, terre d’abbayes, de moulins, de bastides et de vignobles. Modernisé, enrichi, installé dans la chapelle du village, le nouveau Musée de Blasimon transforme les visiteurs en archéologues d’aujourd’hui à l’aide de jeux, animations, ateliers pédagogiques et découvertes singulières. Entrée libre. .

Rue Mercadier Musée HOA Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 06 64 musee@blasimon.fr

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English :

L’événement Nuit des musées au Musée HOA de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers