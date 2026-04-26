NUIT DES MUSÉES AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse
NUIT DES MUSÉES AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
NUIT DES MUSÉES AU MUSEUM
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ce soir-là le Muséum vous ouvre ses portes gratuitement !
Au programme le Muséum c’est géant !
Le Muséum vous invite à une soirée sous le signe des géants, rythmée par les impromptus artistiques de la compagnie millimétrée. Un moment unique pour découvrir les collections sublimées par nuit. Oiseaux imaginaires et créatures féériques vous accueillent tandis que des danseurs contemporains du Conservatoire à rayonnement Régional de Toulouse évoluent dans les musée.
Belle soirée à Toulouse !
Retrouvez le détail du programme sur le site internet du Muséum. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84
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English :
That evening, the Museum opens its doors to you for free!
On the program: the Museum is huge!
L’événement NUIT DES MUSÉES AU MUSEUM Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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