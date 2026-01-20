Nuit des musées Musée municipal Bazas
Nuit des musées Musée municipal Bazas samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées
Musée municipal 1 Place de la Cathédrale Bazas Gironde
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Le temps d’une soirée exceptionnelle, les visiteurs pourront profiter d’une autre approche de la visite du musée municipal de Bazas, en nocturne et au travers de différentes animations favorisant une visite à la fois ludique et enrichissante.
Visite nocturne du musée puis spectacle Une nuit au musée oeuvre racontées, oeuvres jouées ! avec la participation de l’ensemble musical de l’Académie Ravel de St-Jean de Luz. .
