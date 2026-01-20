Nuit des musées Musée municipal Bazas

Nuit des musées

Musée municipal 1 Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Le temps d’une soirée exceptionnelle, les visiteurs pourront profiter d’une autre approche de la visite du musée municipal de Bazas, en nocturne et au travers de différentes animations favorisant une visite à la fois ludique et enrichissante.

Visite nocturne du musée puis spectacle Une nuit au musée oeuvre racontées, oeuvres jouées ! avec la participation de l’ensemble musical de l’Académie Ravel de St-Jean de Luz. .

Musée municipal 1 Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84

