Nuit des musées Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Nuit des musées

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Revivez l’ambiance de la Belle Époque et de la comédie Française à la Villa Arnaga lors de la Nuit des Musées !

Au programme

>> Les bateaux du Grand bassin d’Arnaga |

Venez admirer des voiliers radiocommandés miniatures datant de 1880 à 1920 sur le Grand Miroir d’eau. Élégants, silencieux et impressionnants de précision, ces bateaux plairont à tous, petits et grands.

>> Immersion grandeur nature dans la Belle Époque |

Les jardins et l’intérieur de la Villa s’animent grâce à des acteurs costumés. Scènes de vie quotidienne, danses, conversations…

>> Atelier de masques, badges sur le thème de la comédie Française , Edmond et Rosemonde. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92

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English : Nuit des musées

L’événement Nuit des musées Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains