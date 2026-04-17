Nuit des musées Villa Arnaga Cambo-les-Bains
Nuit des musées Villa Arnaga Cambo-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Nuit des musées
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Revivez l’ambiance de la Belle Époque et de la comédie Française à la Villa Arnaga lors de la Nuit des Musées !
Au programme
>> Les bateaux du Grand bassin d’Arnaga |
Venez admirer des voiliers radiocommandés miniatures datant de 1880 à 1920 sur le Grand Miroir d’eau. Élégants, silencieux et impressionnants de précision, ces bateaux plairont à tous, petits et grands.
>> Immersion grandeur nature dans la Belle Époque |
Les jardins et l’intérieur de la Villa s’animent grâce à des acteurs costumés. Scènes de vie quotidienne, danses, conversations…
>> Atelier de masques, badges sur le thème de la comédie Française , Edmond et Rosemonde. .
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92
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English : Nuit des musées
L’événement Nuit des musées Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains
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