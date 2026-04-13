Nuit des Musées Centre Culturel Renoir Essoyes
Nuit des Musées Centre Culturel Renoir Essoyes samedi 16 mai 2026.
Essoyes
Nuit des Musées Centre Culturel Renoir
Centre Culturel Renoir Essoyes Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
UNE AMITIÉ SANS CLAP DE FIN PAR LA COMPAGNIE CHEMINDESSENS
En 1941, l’exil forge une complicité fantasque entre Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre écrivain du Petit Prince, et Jean Renoir, le légendaire cinéaste. Entre anecdotes, personnages imaginaires, créations musicales, accessoires et costumes originaux, cette création originale vous fait voyager !
Participation au chapeau. .
Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr
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English :
L’événement Nuit des Musées Centre Culturel Renoir Essoyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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