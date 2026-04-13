Essoyes

Nuit des Musées Centre Culturel Renoir

Centre Culturel Renoir Essoyes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

UNE AMITIÉ SANS CLAP DE FIN PAR LA COMPAGNIE CHEMINDESSENS

En 1941, l’exil forge une complicité fantasque entre Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre écrivain du Petit Prince, et Jean Renoir, le légendaire cinéaste. Entre anecdotes, personnages imaginaires, créations musicales, accessoires et costumes originaux, cette création originale vous fait voyager !

Participation au chapeau. .

Centre Culturel Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

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English :

L’événement Nuit des Musées Centre Culturel Renoir Essoyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne