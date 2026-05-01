Nuit des Musées Descendant Direct Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

Alligny-en-Morvan

Nuit des Musées Descendant Direct

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette année le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique fête ses 10 ans. Dans ce contexte la programmation des manifestations interrogera l’histoire. Comment l’on met en scène l’histoire dans un musée pour la transmettre aux générations futures ? Comment l’histoire résonne avec les récits murmurés par nos aîné·e·s, parfois inscrits malgré nous dans notre mémoire ou jusque dans notre patrimoine génétique ? De la mère à l’enfant, de l’éducation à la culture, du mimétisme aux pressions sociales, que transmettons-nous, volontairement ou non ?

Au fil d’un parcours ponctué de cinq lectures spectacle en lien avec la muséographie, le public sera transporté dans la puissance et la complexité de la notion de succession.

Durée du spectacle 1 heure

Un visite libre du musée est possible à l’issue de la représentation. .

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr

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English : Nuit des Musées Descendant Direct

L’événement Nuit des Musées Descendant Direct Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)