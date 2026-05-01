Nuit des Musées Descendant Direct Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan
Nuit des Musées Descendant Direct Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan samedi 23 mai 2026.
Alligny-en-Morvan
Nuit des Musées Descendant Direct
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Cette année le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique fête ses 10 ans. Dans ce contexte la programmation des manifestations interrogera l’histoire. Comment l’on met en scène l’histoire dans un musée pour la transmettre aux générations futures ? Comment l’histoire résonne avec les récits murmurés par nos aîné·e·s, parfois inscrits malgré nous dans notre mémoire ou jusque dans notre patrimoine génétique ? De la mère à l’enfant, de l’éducation à la culture, du mimétisme aux pressions sociales, que transmettons-nous, volontairement ou non ?
Au fil d’un parcours ponctué de cinq lectures spectacle en lien avec la muséographie, le public sera transporté dans la puissance et la complexité de la notion de succession.
Durée du spectacle 1 heure
Un visite libre du musée est possible à l’issue de la représentation. .
Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Nuit des Musées Descendant Direct
L’événement Nuit des Musées Descendant Direct Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)