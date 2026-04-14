Nuit des musées : Rallye photo géant, Musée des gueules rouges, Tourves

Nuit des musées : Rallye photo géant Samedi 23 mai, 19h30 Musée des gueules rouges Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée des Gueules Rouges inaugure sa toute nouvelle exposition évènement : «Erosions, le voyage de la bauxite».

Le Musée vous propose une grande soirée autour de la photographie. Rallye photos géant, ateliers photos pour les plus jeunes, rencontres avec les artistes et pleins d’autres surprises vous attendent.

Une petite restauration est proposée par l’Association des Gueules Rouges du Var. Les anciens mineurs vous proposeront également de découvrir le secret de la lampe des mines ainsi que la personnalisation de votre propre jeton de présence.

De 19h30 à 23h.

Entrée libre.

Musée des gueules rouges Avenue de la Libération, 83170 Tourves Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre et grâce aux bornes interactives, découvrez l’origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin, accompagnés d’un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d’extraction reconstituée.

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée des Gueules Rouges inaugure sa toute nouvelle exposition évènement : «Erosions, le voyage de la bauxite».

©museedesgueulesrouges