Restitution « La classe, l’œuvre ! », Musée des gueules rouges, Tourves

Restitution « La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 18h00 Musée des gueules rouges Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Le musée collabore cette année avec une classe de cycle 3 de la ville de Bras, en proposant la rencontre avec le photographe Camille Moirenc, et la réalisation d’une exposition photo hommage à la mémoire des mineurs.

A l’occasion de la Nuit des Musées, le vernissage propose l’inauguration des oeuvres des enfants.

De 18h à 19h30.

Entrée libre.

Musée des gueules rouges Avenue de la Libération, 83170 Tourves Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre et grâce aux bornes interactives, découvrez l’origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin, accompagnés d’un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d’extraction reconstituée.

Le musée collabore cette année avec une classe de cycle 3 de la ville de Bras, en proposant la rencontre avec le photographe Camille Moirenc, et la réalisation d’une exposition photo hommage à la des…

©museedesgueulesrouges