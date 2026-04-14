Vernissage de l’exposition «Erosions, le voyage de la bauxite», Musée des gueules rouges, Tourves

Vernissage de l’exposition «Erosions, le voyage de la bauxite» Samedi 23 mai, 18h00 Musée des gueules rouges Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Plus de 3 décennies après la fermeture des mines du bassin minier de Brignoles que sont devenues les structures minières et industrielles ? Quelle préservation des anciens carreaux de mine, de l’usine de transformation de Gardanne, en passant par la voie de chemin de fer reliant les deux ? Quel héritage pour les générations futures ?

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée des Gueules Rouges inaugure sa toute nouvelle exposition évènement : «Erosions, le voyage de la bauxite».

Dès 18h, découvrez les photographies de l’artiste Camille Moirenc et du club Objectif Photos Tourves, mettant en lumière les vestiges de la mine du Centre Var jusqu’à l’usine de transformation de Gardanne (Bouches du Rhône).

De 18h à 19h30.

Entrée libre.

Musée des gueules rouges Avenue de la Libération, 83170 Tourves Tourves 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.museedesgueulesrouges.fr http://facebook.com/museedesgueulesrouges;http://twitter.com/museeGR Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la bauxite dans le Var. En visite libre et grâce aux bornes interactives, découvrez l’origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin, accompagnés d’un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie d’extraction reconstituée.

Plus de 3 décennies après la fermeture des mines du bassin minier de Brignoles que sont devenues les structures minières et industrielles ? Quelle préservation des anciens carreaux de mine, de de de …

©Camille Moirenc