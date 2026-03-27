Nuit des musées Soirée cosy et conviviale au Musée du jouet musée du jouet La Ferté Macé

Nuit des musées Soirée cosy et conviviale au Musée du jouet

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des musées Musée du jouet

Soirée cosy et conviviale !

À l’occasion de la Nuit des Musées, le samedi 23 mai 2026, le Musée du Jouet propose une ouverture exceptionnelle et gratuite de 18h à 22h, placée sous le signe de la convivialité et de la détente.

Une expérience de visite différente, où le musée devient un espace feutré avec une atmosphère chaleureuse. Le public est invité à découvrir ou redécouvrir librement les collections, en famille ou entre amis. Tout au long de la soirée, de nombreux jeux seront mis à disposition pour tous les âges et toutes les envies jeux d’ambiance, de stratégie, de cartes, de hasard ou encore de coopération….

Un espace coloriage accueillera petits et grands, tandis qu’un coin lecture cocooning offrira une parenthèse de lectures du soir. Pour prolonger ce moment convivial, des boissons chaudes ou fraîches ainsi qu’un espace de grignotage seront proposés.

À 19h, une initiation aux échecs (45 minutes) permettra aux débutants (enfants et adultes) curieux de découvrir ce jeu emblématique. La réservation est conseillée, le nombre de places étant limité.

Organisé par le Musée du Jouet de La Ferté-Macé en partenariat avec l’association Les Amis des jeux et la médiathèque La Grande-Nouvelle, cet événement se veut un véritable temps de partage, de découverte et de plaisir d’être ensemble, au cœur de la Nuit des Musées.

Jouer aux échecs en pyjama dinosaure au milieu d’une collection de jouets, c’est un rendez-vous unique à ne pas manquer ?! .

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

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English : Nuit des musées Soirée cosy et conviviale au Musée du jouet

L’événement Nuit des musées Soirée cosy et conviviale au Musée du jouet La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo