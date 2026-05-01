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Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé

Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé mercredi 20 mai 2026.

Adresse : cinéma

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

Ciné british Plus fort que moi

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise.   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Ciné british Plus fort que moi

L’événement Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo

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