Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé
Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé mercredi 20 mai 2026.
La Ferté Macé
Ciné british Plus fort que moi
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise. .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné british Plus fort que moi
L’événement Ciné british Plus fort que moi La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-12 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Exposition des travaux d’étudiants Université Inter-Age La Ferté Macé La Ferté Macé 19 mai 2026
- Les visites de Michel Qui sont ces Fertois qui ont des rues à leur nom ? La Ferté Macé 20 mai 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 21 mai 2026
- Ciné-rencontre Allah n’est pas obligé La Ferté Macé 21 mai 2026
- Boutique éphémère de créations artisanales locales La Ferté Macé La Ferté Macé 23 mai 2026