Visite commentée de la ville La Ferté Macé jeudi 25 juin 2026.
centre-ville La Ferté Macé Orne
Début : 2026-06-25 14:30:00
Visite commentée au départ de l’Office de Tourisme
Venez découvrir les richesses de notre ville église romane, église Notre Dame, Trésorama (exposition d’objets liturgiques et religieux), Mairie (salle de mariages, tableaux de peintures..) .
centre-ville La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
