La Ferté Macé

La fête du cinéma

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

De nombreux films pendant la fête du cinéma

Avec notamment Les gouteuses d’Hitler , des minions et des monstres , l’être aimé , le vertige , the prague , all you need is kill , la bataille de Gaulle l’âge de fer , l’objet du délit , le virtuose , cosmos , c’est quoi l’amour ? , l’étage secret Bad Gastein .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : La fête du cinéma

L’événement La fête du cinéma La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo