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La fête du cinéma La Ferté Macé

La fête du cinéma La Ferté Macé dimanche 28 juin 2026.

Adresse : cinéma

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

La Ferté Macé

La fête du cinéma

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-28
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-28

De nombreux films pendant la fête du cinéma
Avec notamment Les gouteuses d’Hitler , des minions et des monstres , l’être aimé , le vertige , the prague , all you need is kill , la bataille de Gaulle l’âge de fer , l’objet du délit , le virtuose , cosmos , c’est quoi l’amour ? , l’étage secret Bad Gastein   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : La fête du cinéma

L’événement La fête du cinéma La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo

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