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AquaConcert centre aquatique La Ferté Macé

AquaConcert centre aquatique La Ferté Macé mercredi 24 juin 2026.

Lieu : centre aquatique

Adresse : Rue des 5 Frères Robinet

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

AquaConcert

centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 19:45:00

Date(s) :
2026-06-24

Venez fêter la musique avec un aqua concert, aquatonic & sooz !   .

centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 35 47 94 14  centreaquatiquedupaysfertois@equalia.fr

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English : AquaConcert

L’événement AquaConcert La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo

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