AquaConcert centre aquatique La Ferté Macé

La Ferté Macé

AquaConcert

centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 19:45:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez fêter la musique avec un aqua concert, aquatonic & sooz ! .

centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 35 47 94 14 centreaquatiquedupaysfertois@equalia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AquaConcert

L’événement AquaConcert La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo