AquaConcert centre aquatique La Ferté Macé
AquaConcert centre aquatique La Ferté Macé mercredi 24 juin 2026.
La Ferté Macé
AquaConcert
centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 19:45:00
Date(s) :
2026-06-24
Venez fêter la musique avec un aqua concert, aquatonic & sooz ! .
centre aquatique Rue des 5 Frères Robinet La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 35 47 94 14 centreaquatiquedupaysfertois@equalia.fr
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English : AquaConcert
L’événement AquaConcert La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo
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