Nuit des Musées Visite de la Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Andaye, la Cité des Mémoires Hendaye
Nuit des Musées Visite de la Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Andaye, la Cité des Mémoires Hendaye samedi 23 mai 2026.
Nuit des Musées Visite de la Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria
Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Visite gratuite de 18h00 à 20h30 (fermeture des portes à 21h45).
Réservation obligatoire.
La Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria vous embarque de la sorcellerie au XVIIème siècle aux grands conflits du XXème siècle, en passant par l’architecture néo-basque, la contrebande, la gastronomie et bien entendu, la frontière et la douane.
Les 9 salles vous proposeront de nombreux modules interactifs et des collections variées, avec des copies d’œuvres majeures, notamment des Goya, provenant de Versailles, du Grand Palais à Paris, de musées madrilène ou londonien…
Un lieu de visite incontournable pour tous les publics. Emotions garanties ! .
Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90
English :
L’événement Nuit des Musées Visite de la Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Hendaye a été mis à jour le 2025-12-12 par Hendaye Tourisme & Commerce