[Nuit des Musées] Visite libre du Musée de Montville Rue Baron Bigot Montville

Montville

[Nuit des Musées] Visite libre du Musée de Montville

Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour la Nuit des Musées, découvrez ou redécouvrez l’évolution des luttes contre l’incendie à travers une collection exceptionnelle d’objets, d’équipements et de véhicules historiques.

Profitez également de l’exposition temporaire consacrée aux peintures de Lucien Cowley, ainsi que des intermèdes musicaux proposés par les élèves et les professeurs de l’École des Arts de Montville, pour une soirée placée sous le signe de la culture et du partage. .

Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr

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English : [Nuit des Musées] Visite libre du Musée de Montville

L’événement [Nuit des Musées] Visite libre du Musée de Montville Montville a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin