Montville en fleurs Montville

Montville en fleurs

2 Rue François Mauriac Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

La 10ème édition de Montville en fleurs se déroulera lundi25 mai 2026 (Lundi de Pentecôte) sur le site de l’espace de loisir marché aux plantes, artisanat et produits du terroir seront proposés

Il y aura de la vente d’arbustes et de fleurs par des pépiniéristes locaux, de la vente de matériel et mobilier de jardin par des commerçants, de la vente de produits du terroir et artisanaux. .

2 Rue François Mauriac Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00

English : Montville en fleurs

