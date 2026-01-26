37ème édition des Foulées Montvillaises Montville
37ème édition des Foulées Montvillaises
Montville Seine-Maritime
Début : 2026-05-29 19:00:00
2026-05-29
Les Foulées Montvillaises 2026 auront lieu le vendredi 29 mai à 19h.
La 37ème édition s’annonce sportive, conviviale et accessible à tous. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.
Au programme
– Trois courses sur route de 5 km, 10 km et 15 km
– Une marche nordique de 8 km, sur un parcours mêlant route et chemins
Informations pratiques
– Départ des courses 19h
– Retrait des dossards le jour de la course, de 17h à 18h45, à l’espace Jean-Loup Chrétien
Inscriptions
– En ligne sur https://in.njuko.com/foulees-montvillaises-2026
– En scannant le code QR sur l’affiche
Pour tous les participants un lot de produits locaux offert et des récompenses remises à l’arrivée.
Courses enfants gratuites également au programme, organisées autour du plan d’eau, pour les jeunes nés entre 2011 et 2019.
Distances de 800 m à 3 00 m, selon l’âge.
Le règlement complet de l’épreuve est disponible en ligne. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00 info@montville.fr
English : 37ème édition des Foulées Montvillaises
