37ème édition des Foulées Montvillaises

Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Les Foulées Montvillaises 2026 auront lieu le vendredi 29 mai à 19h.

La 37ème édition s’annonce sportive, conviviale et accessible à tous. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes.

Au programme

– Trois courses sur route de 5 km, 10 km et 15 km

– Une marche nordique de 8 km, sur un parcours mêlant route et chemins

Informations pratiques

– Départ des courses 19h

– Retrait des dossards le jour de la course, de 17h à 18h45, à l’espace Jean-Loup Chrétien

Inscriptions

– En ligne sur https://in.njuko.com/foulees-montvillaises-2026

– En scannant le code QR sur l’affiche

Pour tous les participants un lot de produits locaux offert et des récompenses remises à l’arrivée.

Courses enfants gratuites également au programme, organisées autour du plan d’eau, pour les jeunes nés entre 2011 et 2019.

Distances de 800 m à 3 00 m, selon l’âge.

Le règlement complet de l’épreuve est disponible en ligne. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00 info@montville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 37ème édition des Foulées Montvillaises

L’événement 37ème édition des Foulées Montvillaises Montville a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin