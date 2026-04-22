Lucien Cowley Exposition de peintures Rue Baron Bigot Montville

Montville

Lucien Cowley Exposition de peintures

Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-13

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-13

D’abord passionné par la musique, Lucien COWLEY s’intéresse à la peinture en 1972.

Il acquiert ses premières couleurs et commence par copier les maîtres de l’impressionnisme.

Il fait la connaissance du peintre rouennais Bernard Héranval et découvre les joies de peindre sur le motif.

Lucien COWLEY rencontre ensuite le peintre André Raffin et le sculpteur Roger Blondel qui l’encouragent à persévérer, ils organisent ensemble une exposition à Ymare.

En 1980, Lucien Cowley, de plus en plus passionné, entre à l’Académie de Peinture de l’école des beaux-arts de Rouen où il sera pendant cinq années l’élève de Christian Sauvé pour la peinture et de Robert Savary pour le dessin.

Toujours avec l’envie de progresser, il devient l’élève d’Eric Féron qui l’aidera à trouver sa vrai personnalité.

Lucien Cowley aime peindre en groupe afin de partager ses émotions et d’échanger ses expériences, on peut le rencontrer sur les différents motifs de la région rouennaise.

Ses principaux thèmes sont les paysages et les natures mortes. On le classe parmi les peintres coloristes et il personnalise son style par une touche large et puissante.

Présence de l’artiste les dimanches après-midi et la Nuit des Musées .

Rue Baron Bigot Musée des Sapeurs-Pompiers de France Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 13 51 musee@montville.fr

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English : Lucien Cowley Exposition de peintures

L’événement Lucien Cowley Exposition de peintures Montville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité