Nuit des zombies 2026 Chivres-Val
jeudi 29 octobre 2026 · Chivres-Val
Informations pratiques
Chivres-Val
Nuit des zombies 2026
Fort de Condé Chivres-Val Aisne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-29 2026-10-31
Nuit des zombies
Nuit des zombies
Gardez votre sang-froid et osez pénétrer dans les entrailles du fort de l’horreur où le temps d’une nuit les morts reprennent vie.
Zombies… des créatures plus terrifiantes les unes que les autres vous attendent pour vous faire vivre l’enfer. Soyez acteur de votre cauchemar et venez vivre une expérience effrayante.
Attention: le parcours en filets reste accessible pendant les heures d’ouverture normales mais est fermé en soirée.
À partir de 14 ans, réservation obligatoire.
Tarif 18 € par personne .
Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
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English :
Zombie Night
L’événement Nuit des zombies 2026 Chivres-Val a été mis à jour le 2025-01-16 par OT du Soissonnais-Valois
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