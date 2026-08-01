Nuit d’été Trio Ciné-archives en musique Locquirec
mardi 18 août 2026 · Locquirec
Informations pratiques
Locquirec
Nuit d’été Trio Ciné-archives en musique
Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez une séance de films courts et muets, réalisés par des amateurs dans le Trégor entre les années 1930 et 1960. Ces petits bijoux, conservés à la Cinémathèque de Bretagne, captent des scènes du quotidien ou des grands événements : promenades en train, bains de mer, pardons, départs à la pêche à la sardine, et quelques drames (marées noires, incendies).
Contrairement aux ciné-concerts traditionnels souvent accompagnés de musiques improvisées, cette séance propose une touche spéciale chaque film est mis en valeur par des pièces du répertoire classique ou contemporain, jouées en acoustique, créant une harmonie singulière entre les images et les musiques.
Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Erik Satie, Igor Stravinsky, Arvo Pärt, Philip Glass, Manuelle Campos, Kristina Kuusisto, tangos…
Durée 1h15
Participation au chapeau .
Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 33 13 86 55
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English :
L’événement Nuit d’été Trio Ciné-archives en musique Locquirec a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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