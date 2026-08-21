Nuit du Blues Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
samedi 12 septembre 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Nuit du Blues
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Première édition de la Nuit du Blues !
Programmation
– Two Tone Blues
– Chris and the feeling family
– White feet African Legacy
Restauration / Soul Food / Buvette .
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 21 edith.farine@gmail.com
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English : Nuit du Blues
L’événement Nuit du Blues Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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