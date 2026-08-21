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AGENDA · Saint-Gengoux-le-National

Nuit du Blues Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

samedi 12 septembre 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue des Tanneries
Adresse
Foyer rural
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Nuit du Blues

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Première édition de la Nuit du Blues !

Programmation
– Two Tone Blues
– Chris and the feeling family
– White feet African Legacy

Restauration / Soul Food / Buvette   .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 21  edith.farine@gmail.com

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English : Nuit du Blues

L’événement Nuit du Blues Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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