Nuit du Blues Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Nuit du Blues

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Première édition de la Nuit du Blues !

Programmation

– Two Tone Blues

– Chris and the feeling family

– White feet African Legacy

Restauration / Soul Food / Buvette .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 21 edith.farine@gmail.com

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English : Nuit du Blues

L’événement Nuit du Blues Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II