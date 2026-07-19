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NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) EGLISE DU GESU Toulouse

vendredi 16 octobre 2026 · EGLISE DU GESU · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
EGLISE DU GESU
Adresse
22 Rue des Fleurs
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
10.8 10.8 22.8 10.8 Tarif réduit

Toulouse

NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES)

EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.8 – 10.8 – 22.8 EUR
10.8
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 22:30:00
fin : 2026-10-15 23:30:00

Date(s) :
2026-10-15

Toulouse les orgues vous invite pour sa 31ème édition.
Un projet phare et une création 2026 ! L’énergie et la vision subversive des musiques traditionnelles occitanes de Cocanha rencontrent l’inventivité de l’organiste Giulio Tosti. Un rendez-vous festif, joyeux et dansant.

La programmation complète sur le site de Toulouse les Orgues. 10.8  .

EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87  infos@toulouse-les-orgues.org

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English :

Toulouse les orgues invites you to its 31st edition.

L’événement NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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