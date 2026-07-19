NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) EGLISE DU GESU Toulouse
vendredi 16 octobre 2026 · EGLISE DU GESU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES)
EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10.8 – 10.8 – 22.8 EUR
10.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 22:30:00
fin : 2026-10-15 23:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Toulouse les orgues vous invite pour sa 31ème édition.
Un projet phare et une création 2026 ! L’énergie et la vision subversive des musiques traditionnelles occitanes de Cocanha rencontrent l’inventivité de l’organiste Giulio Tosti. Un rendez-vous festif, joyeux et dansant.
La programmation complète sur le site de Toulouse les Orgues. 10.8 .
EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org
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English :
Toulouse les orgues invites you to its 31st edition.
L’événement NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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