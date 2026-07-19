NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) EGLISE DU GESU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES)

EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10.8 – 10.8 – 22.8 EUR

10.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 22:30:00

fin : 2026-10-15 23:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Toulouse les orgues vous invite pour sa 31ème édition.

Un projet phare et une création 2026 ! L’énergie et la vision subversive des musiques traditionnelles occitanes de Cocanha rencontrent l’inventivité de l’organiste Giulio Tosti. Un rendez-vous festif, joyeux et dansant.

La programmation complète sur le site de Toulouse les Orgues. 10.8 .

EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org

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English :

Toulouse les orgues invites you to its 31st edition.

L’événement NUIT DU GESU DUO COCANHA & GIULIO TOSTI (TOULOUSE LES ORGUES) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE