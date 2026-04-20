Informations pratiques

Plougonvelin

Nuit du phare

Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26 18:30:00

fin : 2026-12-26 21:30:00

Date(s) :

2026-12-26

Vivez un moment féérique en visitant le phare de Saint-Mathieu la nuit.

A la nuit tombée, les visiteurs sont invités à rencontrer l’un des médiateurs, en haut du phare, sur le chemin de ronde, qui vous aura préparé une belle visite commentée.

Sous la houlette de celui-ci, les visiteurs pourront observer la rotation de la lentille et son puissant éclairage sur l’immensité marine. Ils pourront aussi découvrir l’histoire du phare de Saint-Mathieu, entendre des anecdotes qui entourent les gardiens et les différents feux, ainsi qu’observer le magnifique ballet des faisceaux lumineux des phares et balises visibles depuis la côte.

Un moment hors du temps absolument magique et unique à la pointe Saint-Mathieu, à plus de 37m de hauteur !

Sur réservation. .

Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit du phare Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-20 par OT IROISE BRETAGNE