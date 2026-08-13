Nu(i)t en ondes Maylis Raynal + Alcôme + Invités Théâtre Quintaou / Grande+Petite salles Anglet

Informations pratiques

Anglet

Nu(i)t en ondes Maylis Raynal + Alcôme + Invités

Théâtre Quintaou / Grande+Petite salles 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Que se passe-t-il quand un théâtre ne dort pas ? Il ondule, il flotte, il tourbillonne…

Cette nuit ne ressemble à aucune autre. De la fin de journée à l’aube, le Théâtre Quintaou est à vous. Il devient un espace débordant, flottant, vibrant. Installés dans les fauteuils, allongés dans des lits, ou encore dansant debout, on rêve, on dérive, on écoute autrement. Orchestrée avec l’artiste compagnon Maylis Raynal, la compagnie Alcôme et de nombreux invités musiciens, artistes sonores, témoins la nuit se déploie comme une traversée sous-marine, avec l’eau pour territoire.

Alcôme déploie au cœur du théâtre son acousmonium orchestre de haut-parleurs qui enveloppe le public à 360° pour une immersion sonore totale. Créations inédites électroacoustiques, expériences musicales, dialogues entre art et science, DJ set tout a été spécialement imaginé pour cette nuit-là… .

Théâtre Quintaou / Grande+Petite salles 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Nu(i)t en ondes Maylis Raynal + Alcôme + Invités

L’événement Nu(i)t en ondes Maylis Raynal + Alcôme + Invités Anglet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Anglet