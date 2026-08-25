Nuit et poésie Louvie-Juzon
vendredi 11 septembre 2026 · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
Nuit et poésie
Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Balade facile pour toutes les oreilles attentives à partir de 12 ans chaussures fermées, vêtements chauds et lampe frontale.
Partez à la découverte du ciel étoilé et de la vie nocturne le temps d’une balade enchantée. Des animateurs spécialisés vous initient à l’astronomie, à la biodiversité nocturne et à l’observation au télescope, tandis que le poète-slammeur Bruno Viougeas entremêle au cheminement ses textes inspirés des étoiles et des reliefs pyrénéens. Une soirée avec laquelle la science et la poésie se rejoignent sous le ciel béarnais. .
Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 95 11 84 bruno.viougeas@gmx.fr
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English : Nuit et poésie
L’événement Nuit et poésie Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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