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Nuit et poésie Louvie-Juzon

vendredi 11 septembre 2026 · Louvie-Juzon

Nuit et poésie Louvie-Juzon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Tourbière de l'Auga
Ville
64260 Louvie-Juzon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Louvie-Juzon

Nuit et poésie

Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Balade facile pour toutes les oreilles attentives à partir de 12 ans chaussures fermées, vêtements chauds et lampe frontale.
Partez à la découverte du ciel étoilé et de la vie nocturne le temps d’une balade enchantée. Des animateurs spécialisés vous initient à l’astronomie, à la biodiversité nocturne et à l’observation au télescope, tandis que le poète-slammeur Bruno Viougeas entremêle au cheminement ses textes inspirés des étoiles et des reliefs pyrénéens. Une soirée avec laquelle la science et la poésie se rejoignent sous le ciel béarnais.   .

Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 95 11 84  bruno.viougeas@gmx.fr

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English : Nuit et poésie

L’événement Nuit et poésie Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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