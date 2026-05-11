Nuit Européenne des musées à la Cité de la bande dessinée Quai de la Charente Angoulême

Angoulême

Nuit Européenne des musées à la Cité de la bande dessinée

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée de la bande dessinée ouvre ses portes en nocturne à l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées. Au programme visites des expositions, découverte des réserves, ateliers et quiz BD.

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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

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English :

The Musée de la bande dessinée opens its doors at night for the 22nd European Museum Night. On the program: visits to exhibitions, discovery of reserves, workshops and comic strip quiz.

L’événement Nuit Européenne des musées à la Cité de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême