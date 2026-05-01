Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti Maison de Pierre Loti Rochefort

Rochefort

Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir autrement l’univers de Pierre Loti.

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Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : European Night of Museums at the Maison de Pierre Loti

Come and discover Pierre Loti’s world in a whole new way.

L’événement Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan