Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti Maison de Pierre Loti Rochefort
Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti Maison de Pierre Loti Rochefort samedi 23 mai 2026.
Rochefort
Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti
Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir autrement l’univers de Pierre Loti.
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Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : European Night of Museums at the Maison de Pierre Loti
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L’événement Nuit Européenne des Musées à la Maison de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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