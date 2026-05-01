Colmar

Nuit européenne des musées au musée Barholdi

30 rue des Marchands Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez visiter la maison natale d’Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, du Lion de Belfort et de nombreuses autres oeuvres au sein de Colmar.

Visite libre du Musée Bartholdi

Venez visiter la maison natale d’Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté, du Lion de Belfort et de nombreuses autres oeuvres au sein de Colmar.

Vous pourrez découvrir nos collections à travers un livret jeu inter-musées dédié à notre centenaire et échanger avec nos médiateurs culturels.

Visites flash à l’occasion de la journée commémorative du souvenir de l’esclavage et de son abolition

Regards de lycéens sur une oeuvre majeure, La Fontaine Bruat, dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre ! 0 .

30 rue des Marchands Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 90 60 musee.bartholdi@colmar.fr

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English :

Visit the birthplace of Auguste Bartholdi, creator of the Statue of Liberty, the Lion of Belfort and many other works in Colmar.

L’événement Nuit européenne des musées au musée Barholdi Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar