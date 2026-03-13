Nuit Européenne des Musées au Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Nuit Européenne des Musées au Musée Crozatier

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cette 22ème édition va vous en faire voir de toutes les couleurs ! Exposition temporaire, restitution de projets scolaires, ateliers… Arts et botanique se mélangent pour vous offrir une large palette d’activités.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

This 22nd edition is sure to be a colorful one! Temporary exhibitions, school projects, workshops… Arts and botany combine to offer you a wide range of activities.

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée Crozatier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay